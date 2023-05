Dornbirns Naivität bringt Abstiegssorgen mit sich

Eigentlich waren die Rothosen - ohne den verletzten Topscorer Gustavo Balotelli - wieder perfekt in die Partie gestartet. Bereits nach fünf Minuten wurde Jan Stefanon im Gästestrafraum gelegt, Felix Kerber verwandelte den fälligen Penalty zur frühen Führung. In den folgenden zehn Minuten hätten die Rothosen zwei Treffer nachlegen müssen. Trafen jedoch das leere Tor nicht. „Dann wäre das Spiel anders gelaufen“, meinte der frustrierte FCD-Coach, „wir machen die Tore nicht, die Admira macht aus zwei Chancen zwei.“ Die Gäste glichen noch vor der Pause aus. Und in Hälfte zwei ließen die Dornbirner den Admiraner Gattermayer komplett unbehelligt 50 Meter durchs Zentrum marschieren, was im 2:1 für die Gäste resultierte.