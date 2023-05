Sportchef nicht blauäugig: „Wird was passieren!“

Abgänge werden jedoch kommen wie das Amen im Gebet. Darauf ist Schicker eingestellt. „Noch ist es ruhig am Markt, an so manchem Spieler wird aber Interesse bekundet.“ Unter diesen Objekten der Begierde sind wohl Prass, Sarkaria, Emegha, Gazibegovic und Schnegg. „Das eine oder andere wird passieren - aber das ist auch gesund so“, weiß der Sportchef. Schon fix: „Am 23. Juni ist wieder Trainingsauftakt, in der Vorbereitung werden wir auch wieder ein Trainingslager in Bad Waltersdorf abhalten.“ Womöglich ja als neuer Meister...