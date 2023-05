Mit gestohlenem Rennrad vor Polizei geflüchtet

Während der Sofortfahndung, an der Polizeistreifen aus Lienz und Kärnten beteiligt gewesen waren, wurde das Auto in Oberdrauburg gesichtet. „Nachdem der Täter das Fahrzeug am Marktplatz abgestellt hatte, setzte er seine Flucht mit dem Rennrad fort“, so ein Beamter. Der Dieb, ein 39-jähriger Slowene, konnte aber kurz darauf angehalten und festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.