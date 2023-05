Abseits-Ärger bei Ried: „Schiri du Hu*******“

„[...], dann gehen 20 Spieler mit Rot

Ried-Trainer Maximilian Senf: „Es ist schon schwierig, emotional die Balance zu behalten. Ich stehe die ganze Zeit neben dem vierten Schiedsrichter, Florian Jäger. Vor dem Gegentor sagt er glasklares Handspiel, es wird nicht gegeben. Ich stehe daneben und muss zuschauen, wie wir das Tor bekommen. Dann sagt er bei Ranacher Gelb-Rot. Es wird wieder nicht gegeben und dann ist es schwierig, die Emotionen im Griff zu behalten. Bei uns geht es um alles, es ist eine schwierige Situation. Was mich ärgert, wenn ca. 30 Spieler von beiden Bänken aufspringen und da fallen natürlich Worte, die nicht in Ordnung sind. Aber es bekommt dann wieder unser Stammspieler die Rote Karte. Wenn man in so einer Situation auf emotionale Entgleisungen reagiert, gehen 20 Spieler mit Rot. In der 94. Minute bei so einer Entscheidung muss man Größe zeigen, wenn man keine Rote gibt, aber das wäre schon auch möglich.“