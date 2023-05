Irrfahrt über verschneiten Pass: Biker gerettet

Der Deutsche fuhr am Freitag mit einem Fahrrad im Paznauntal in Richtung Ischgl, um dort über den Fimbapass (2609 Meter! hoch) nach Italien und weiter in die Türkei zu fahren. Obwohl der Mann von einer Polizeistreife darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ein Passieren des Fimbapasses derzeit aufgrund der Schneelage nicht möglich ist, vertraute der Mann seiner Navigationsapp und fuhr weiter in Richtung des Passes.