So sorgt der Stimmungstester selbst für gute Laune

Was braucht’s, damit sich Mitarbeiter in einem Unternehmen wohlfühlen und gerne für dieses arbeiten? Mit der Frage beschäftigen sich Markus Koblmüller und David Schellander intensiv. 2015 gründeten sie in Linz TeamEcho und entwickelten eine Software-Lösung, dank der regelmäßig und anonym die firmeninterne Stimmung abgefragt wird.