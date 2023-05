Energie-Neuverträge sind schon deutlich billiger

Wer also zu einem günstigeren Versorger wechselt, findet anders als noch vor ein paar Monaten viele spürbar niedrigere Tarife vor. Am Beispiel Niederösterreich, wo ja 300.000 Kunden der EVN neue Verträge abschließen müssen, kann sich laut Spiegelhofer ein Singlehaushalt alleine bei Strom etwa 77 € im Jahr ersparen, ein Paar (Verbrauch 3000 kWh) rund 112 €, eine Familie (5000 kWh) sogar 391 €, und wer durch Stromheizung oder E-Auto 10.000 kWh im Jahr verbraucht, spart über 1000 €. Dabei ist die Strompreisförderung (max. 30 Cent je kWh) schon eingerechnet. Verbraucht man zudem Gas, so kommen je nach Verbrauch 350 € (bei 4000 kWh/Jahr) bis 1920 € (25.000 kWh) hinzu. „Wer kann, sollte daher wechseln“, rät Spiegelhofer.