Selfie mit Amal Clooney bei 4GameChangers Festival

Sie ist DER Stargast beim heurigen 4GameChangers Festival in Wien (15. bis 17. Mai, präsentiert von der ProSiebenSat.1-PULS 4-Gruppe): Menschenrechtsaktivistin und Staranwältin Amal Clooney wird am Festivalmittwoch bei einem Panel zur Bedeutung von Menschenrechten sprechen. Damit gibt sie sich mit ihrem Ehemann George Clooney quasi die Klinke in die Hand, schließlich war dieser im letzten Jahr Stargast. Tickets für die Veranstaltung sind begehrt, doch die „Krone“ verlost 2x 2 Tagestickets für 17. Mai - und die Gewinner dürfen außerdem ein Selfie mit Amal Clooney knipsen!