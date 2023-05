25 Jahre als „Sammelbox der Begegnungen“

Dass man so etwas nicht aller Tage sieht, spricht sich auch über die Grenzen hinaus: „Ich kannte die Blaue Gans schon lange vor meiner Zeit in Salzburg als einen Ort, der Kunst, Kulinarik und Gastfreundschaft perfekt verbindet“, so Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer. Ebenfalls unter den Gratulanten: Heinrich und Eva Spängler, die selber erst kürzlich 100 Jahre Bankenstandort Zell am See feierten, Rudi Quehenberger, Markus Hinterhäuser, Lukas Crepaz und Harald Krejci.