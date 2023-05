Österreich wird zum Mekka für Drohnenjäger

Flughäfen gesperrt, Schmuggel an Häftlinge

Illegale Drohnenflüge haben etwa 2018 den Londoner Flughafen Gatwick lahmgelegt, 2021 war der Flughafen Frankfurt dran. In Italien schmuggelte die neapolitanische Mafia per Drohne eine Waffe in ein Gefängnis, und in Mexiko griffen Kartell-Mitglieder mit ferngesteuerten Flugobjekten die örtliche Polizei an. Sicherheitsberater von der österreichischen Beraterfirma TAAS inkludieren längst schon das Thema „Drohnenabwehr“ automatisch in ihre Risikoanalysen. Und dabei betrifft das alles den zivilen Bereich. Wir reden noch gar nicht von der Ukraine.