Fahrgäste in Wiener Taxi und Uber-Szene überfallen

Opfer wandte sich an die Presse

Die Ermittlungen der 22 bekannten Fälle sickerten noch nicht an die Öffentlichkeit, zumindest bis Donnerstag. Insofern erfolgte bisher auch keine Warnung an potenzielle Fahrgäste. Laut der Polizei soll das mit den intensiven Ermittlungen zusammenhängen, „die eine Veröffentlichung konterkariert hätten“. Da sich ein Opfer nun selbst an die Presse wandte, erfolgte nun doch eine Bekanntmachung seitens der Polizei.