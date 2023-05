Dancing Star Florian Gschaider kämpft sich zurück

Während sich die verbliebenen drei Tanzpaare, Corinna Kamper mit Danilo Campisi, Missy May mit Dimitar Stefanin und Alexander Pointner mit Manuela Stöckl, auf das heutige Dancings Stars-Finale vorbereiten, muss sich Florian Gschaider schonen. „Ich habe von meinem Sporttherapeuten Markus Stranig ein paar Übungen bekommen, die ich jetzt regelmäßig machen muss“, so der Tänzer. Aber wer komplett rastet, der rostet. „Angemessene Bewegung muss Florian sogar machen. Nur mit dem Tanzen und Belastungen der Hüfte muss er in den nächsten vier bis sechs Wochen noch besonders aufpassen“, sagt Stranig.