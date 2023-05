Reif für die Insel? Sturm-Star Prass heiß begehrt

Sturm ist derzeit in aller Munde. Die Mannen von Christian Ilzer jagen am Sonntag vor ausverkauftem Haus gegen Austria Klagenfurt den elften Heimsieg im 15. Match - Rekord in diesem Jahrtausend! Spielt gleichzeitig auch der LASK gegen Salzburg „mit“ und setzt sich gegen die Bullen durch, sind die Grazer Cupsieger sogar punktegleich im Meisterrennen vor dem direkten Duell mit Salzburg am 21. Mai.