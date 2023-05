Wie „Doktor KI“ im Spital Überlebenschancen erhöht

Ein Team um Clemens Heitzinger vom „Center for Artificial Intelligence and Machine Learning“ (CAIML) der TU Wien ließ ein Computerprogramm anhand von „umfangreichen Daten aus Intensivstationen unterschiedlicher Krankenhäuser“ lernen, wie Menschen mit Blutvergiftung (Sepsis) auf der Intensivstationen am erfolgreichsten behandelt werden, heißt es in einer Aussendung der Uni. „Wir setzten in unserem Projekt eine Form von maschinellem Lernen ein, die man als Reinforcement Learning oder bestärkendes Lernen bezeichnet“, so Heitzinger.