STC setzt bei Rückkehr auf heimische Talente

Der STC ist zurück in der 2. Tennis-Bundesliga, startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TC Eisenstadt in die neue Saison. Und gleich bei der Rückkehr wollen die Salzburger eine gute Rolle spielen, sprechen sogar vom Aufstieg. „Wenn alles nach Plan läuft, wäre der Sprung nach oben möglich. Wir würden definitiv nicht nein sagen“, meint Mannschaftsführer Valentin Snobe.