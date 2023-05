Akademiker fälschte mit Tipp-Ex Lohnbestätigungen

Reumütig und ganz in Schwarz sitzt der studierte Betriebswirt beim Prozess am Mittwoch vor dem Kadi. Die Vorwürfe wiegen schwer: Über einen Zeitraum von drei Jahren soll der 59-Jährige seine drei minderjährigen Kinder um Unterhalt in der Höhe von rund 8000 Euro geprellt haben. Auf den von ihm vorgelegten Lohnbestätigungen habe er den Sachbezug für seinen PKW einfach mit Tipp-Ex übermalt.