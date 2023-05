Keine Autoren: Drehstopp bei „Game of Thrones“

„Game of Throne“-Fans müssen jetzt stark bleiben. Wegen der Streiks in Hollywood verzögern sich die Dreharbeiten. In einem Blog-Eintrag erklärte Autor George R.R. Martin, dass das Autorenzimmer für das Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ für den Streamingdienst Max von der Writers Guild of America (WGA) für die Dauer des Streiks geschlossen wurde. „Ich bin nicht in L.A. und kann daher nicht an einer Streikpostenkette teilnehmen, aber ich möchte zu Protokoll geben, dass ich meine Gilde voll und ganz und unmissverständlich unterstütze“, so der Drehbuchautor.