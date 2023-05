Höhenflug & Absturz: Was wurde aus Mischa Barton?

„OC California“ faszinierte als Kultserie der 2000er, und Mischa Barton spielte sich als Marissa in die Herzen der Fans. Doch der Ruhm wurde ihr zum Verhängnis: Sie verlor sich in Drogen, Alkohol und Depressionen. Fun Fact: Die Karriere der attraktiven Britin startete nicht erst als Teenie-Star, sondern sie wirkte bereits früher in Hollywood-Blockbustern mit. Warum ihre O.C.-Kollegen noch heute emotional werden, wenn sie an Marissas dramatischen Serientod zurückdenken und wie es der talentierten Schauspielerin aktuell geht? Erfahren Sie alles über das Leben der Mischa Barton im Video.