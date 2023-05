Cobra-Einsatz in Straden ++ Handel vs. Regierung

Zwei Frauen sind Montagmittag in einem Mehrparteienhaus im südsteirischen Straden durch Schüsse verletzt worden. Und: Der von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) organisierte Lebensmittelgipfel ist am Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. SPÖ und FPÖ kündigen einen Misstrauensantrag an. Das sind unter anderem die Themen am Montag, den 8.Mai, mit Stefana Madjarov.