Ein Gigant für Sonnenstrom und Kunst im XL-Format

Photovoltaik: Schwierige Montage, aber ertragreich

Volle Nachhaltigkeit beweist man mit der Idee, auch Sonnenenergie herzustellen. „Die vertikale Befestigung in diesen Höhen war eine Herausforderung wegen der hohen Belastung bei Wind“, so Sprecher Armin Knöbl. „Aber nach einigen schlaflosen Nächten hat unser Silosoph Lucas auch dafür Lösungen gefunden.“ In ihrer Art ist die Anlage anderen aber in vielerlei Hinsicht überlegen: Im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen liefert die senkrechte Ausrichtung auch im Winter besten Ertrag.