„Kann fast nerven“: Wie wichtig Alaba für Real ist

„Wenn es eine Mannschaft gibt, die dieses Team schlagen kann, dann wohl Real Madrid“, meint Kern vor dem Halbfinal-Hinspiel. „Für den Zusammenhalt, die Ordnung und die Ruhe ist Alaba wichtig - nur so kannst du City besiegen, mit Coolness, mit Abgezocktheit.“ Drei Champions-League-Titel hat der Österreicher bereits in der Tasche. Ob es gegen City erneut den Klappstuhl-Jubel gibt? Kern: „Das glaube ich nicht, das war einfach so spontan. Aber wer weiß, was er sich sonst noch so einfallen lässt.“