Seskos Liebe für Salzburg geht unter die Haut

Titelverteidiger Salzburg ist auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Folge. Vier Runden vor Schluss führen die Bullen mit drei Punkten Vorsprung auf Sturm Graz die Tabelle an. Torjäger Benjamin Sesko ist davon überzeugt, dass sein Team auch am Ende der Saison ganz oben steht. Der Slowene spricht im „Krone“-Interview über ...