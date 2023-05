Festung Salzburg gerät ins Wanken

Viele Faktoren waren in den vergangenen neun Jahren entscheidend, dass Salzburg stets den Titel in der Bundesliga geholt hat. Etwa die beeindruckende Heimstärke der Bullen. Die Arena in Wals-Siezenheim trägt zurecht den Beinamen „Festung“. Nur wenige Mannschaften fügten den Mozartstädtern eine Heimniederlage zu. Auch heuer ist das noch keinem Team gelungen, die Truppe von Matthias Jaissle ist vor eigenem Publikum weiter ungeschlagen. Und dennoch: So mager wie heuer war die Ausbeute im Wohnzimmer nach 13 Partien zuletzt in der Saison 2014/15. Sieben Siege stehen sechs Unentschieden gegenüber. Das entspricht 27 Zählern – die Punkteteilung nach Runde 22 findet da keinen Niederschlag. Vor mittlerweile acht Jahren waren es sogar nur deren 25 (acht Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen).