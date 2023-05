Endlich kommt Busverbindung von Mieming ins Inntal

Die Taktung mit der Bahn orientiert sich allerdings nach Westen in Richtung Imst, was im Publikum für etwas Überraschung sorgte. In Richtung Innsbruck sei die Anbindung bereits zufriedenstellend gegeben, hieß es seitens des Konzeptentwicklers. Eine zweite neue Linie in Richtung Telfs sei ebenfalls geplant, diese müsse allerdings noch ausverhandelt werden. Auch bei den Betriebszeiten werde es einen Quantensprung geben. Anrufsammeltaxis mit externen Haltepunkten sollen den Linienverkehr ergänzen.