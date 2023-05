Corona-Aufarbeitung startet ++ Klimaticket-Ranking

Die Regierung will bis Jahresende die Aufarbeitung der Corona-Pandemie vorlegen. Der Aufarbeitungsprozess soll konkret aus zwei Teilen bestehen. Und der erste Teil hat bereits begonnen: Ein Forschungsprozess, der im ersten Schritt die Maßnahmen der Regierung analysieren soll. Unabhängig durchgeführt werde das durch die Akademie der Wissenschaften. Und: Greenpeace ist der Frage auf den Grund gegangen, wie leistbar die Öffis in insgesamt 30 europäischen Ländern sind. Österreich landete bei diesem Ranking auf dem dritten Platz - Wien schaffte es jedoch im Hauptstadtranking nur an der achten Stelle. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Donnerstag, den 4. Mai, mit Jürgen Winterleitner.