Kinder richtig aufklären: Wie und wann?

Wie und vor allem wann sollte die Aufklärung bei Kindern beginnen? Wie soll man als Elternteil auf Fragen des Kindes reagieren und was tun, wenn das Kind einen beim Sex überrascht? Darüber spricht Sexcoach Sandra Spick in der aktuellen Folge von „Let´s talk about sex“ mit ihrem Gast, Sexualpädagogin Magdalena Heinzl.