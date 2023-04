Das sind die besten Handjob-Techniken

Bei „Let‘s Talk About Sex - mit Sandra Spick“ geht es diese Woche um neue Techniken für den Handjob. Also die Berührung der Vulva oder des Penis mit der Hand. Dazu hat Sandra Spick Gesundheitspraktikerin Anna Mondry zu sich ins Studio eingeladen. Sie bietet Kurse an, in denen jeder lernen kann, genau diese Techniken zu verbessern.