„KUZ neu“ wird funktional, modern & ökologisch

Ende 2025 soll alles fertig sein

Fest steht, dass der Saal mit 500 Sitzplätzen saniert wird, mit dem Atrium 1200 Besucher Platz haben; der neue Open-Air-Bereich bis zu 1500 Stehplätze bietet; Bibliothek, Seminarräume und Co-Workingplätze entstehen. „Funktional, modern und ökologisch“, sagt Landesimmobilien-Burgenland-Boss Gerald Goger über das Projekt, das eine Photovoltaikanlage beinhaltet. Nicht nur der neue Freibereich mit Sichtziegelmauerwerk wird ein echter Hingucker! In der Bauphase weichen Events in den Stadtsaal, nach Gerersdorf oder Oberschützen (Faschingskabarett) aus, die Bücherei siedelt in die Mittelschule. Ende 2025 kehren „alle“ zurück – in ein neues Kulturzentrum, das positive Effekte bringen soll.