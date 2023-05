Klein-Lkw kippte nach Kollision in Graz um

Gegen 9.30 Uhr war ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Lieferwagen auf der Kreuzgasse in Richtung des Kreuzungsbereiches mit der Bergmanngasse unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 31-jährige Leobnerin mit ihrem Kleintransporter von der Bergmanngasse in Richtung Kreuzgasse. Weil der 62-Jährige laut eigenen Angaben den Kreuzungsbereich übersehen hatte, kam es zur Kollision. Dabei kippte das Fahrzeug des 62-Jährigen zur Seite und landete am Dach. Die Rettung brachte beide Unfallbeteiligte in das UKH Graz.