Weg versperrt: Langfinger-Trio gefasst

PKW verhinderte Flucht

Wenige Stunden später trieb der Langfinger erneut sein Unwesen, und zwar in einem weiteren Gasthaus in Werfen. Auch hier erbeutete die Rumänin die Brieftasche einer Servicekraft. Erneut bemerkte die dort arbeitende Kellnerin den Diebstahl sofort und lief der Frau nach. Doch diesmal sollte die Flucht nicht gelingen. Ein herannahender PKW versperrte dem Fluchtfahrzeug den Weg. Die Polizei konnte in weiterer Folge drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 19, 23 und 25 Jahren festnehmen und ins Polizeianhaltezentrum nach Salzburg bringen.