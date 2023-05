Ein Fest für alle Design-Liebhaber in Wien

Am kommenden Freitag öffnet der FORMDEPOT SALON seine Türen für alle Design-Enthusiasten. In einem intimen Ambiente und entspannter Atmosphäre präsentiert der Salon in der Abelegegasse 10 in Ottakring individuelle Raumgestaltungen in Verbindung mit einzigartigen Design-Elementen. Handgefertigte Produkte, unerwartete Texturen, Licht- und Sounddesign, verschiedene Wandbehandlungen und Fliesen - all das und noch viel mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.