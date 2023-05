Motorradfahrer (70) kracht gegen Pkw: Verletzt!

Ein Einheimischer (61) war am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der L13 in Kematen unterwegs, gekommen war er von der A12 Ausfahrt Zirl Ost. Er hielt sein Fahrzeug vor der Kreuzung an und fuhr dann in die L13 ein. Dort kam es dann zu einem Unfall: Ein deutscher Motorradfahrer (70) prallte gegen die linke Seite des Pkw. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch unklar.