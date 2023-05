Trotz Regen: Pegelstände erholen sich nicht

Mit einer Temperaturabweichung von minus 2,2 Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel fiel der April heuer deutlich zu kalt aus. Neben den zu tiefen Temperaturen kam es über ganz Österreich gemittelt auch zu deutlich überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen – so auch in der Steiermark: „In Graz gab es doppelt so viel Niederschlag wie normalerweise“, weiß Meteorologe Konstantin Brandes von der Ubimet.