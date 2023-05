Warum der gute Ruf der Matura leidet

Viele steirische Maturantinnen und Maturanten sind am Mittwoch wohl mit einem flauen Gefühl im Magen in den Tag gestartet: Sie müssen sich der schriftlichen Reifeprüfung in Mathematik stellen. Nach turbulenten Corona-Jahren mit Heimunterricht und Erleichterungen bei der Matura ist heuer nach einem normalen Schuljahr alles fast wieder beim Alten.