In St. Isidor zeigt LH Stelzer einen Zug zum Tor

Am 1. Mai sucht Oberösterreichs LH Thomas Stelzer nicht so sehr die Massen, sondern besucht spezielle Menschen. In die Caritas-Einrichtung St. Isidor in Leonding nahm er als Geschenk einen Fussball mit, womit er sich prompt ein spontanes Elferschießen einhandelte. Auch eine Art für einen Politiker, den sprichwörtlichen Zug zum Tor zu zeigen...