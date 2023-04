Made in China: Hasenspur in eine andere Kunstwelt

Das ist für sich schon spannend, erfährt in dieser von Alexandra Grimmer meisterhaft kuratierten, umfassenden Beschäftigung mit chinesischer Gegenwartskunst (erstmals bei Liaunig wie in Kärnten) aber eine völlig neue, horizonterweiternde Dimension. Und so folgt man im Jahr des Hasen unter dem Titel „Follow the Rabbit“ dem Langohr wie Lewis Carrols Alice in ein „Wunderland“, das 28 Künstler aus dem Reich der Mitte vergleichend in den Mittelpunkt stellt. Ein großer Teil der Leihgaben entstammt der Blue Mountain Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst (BMCA) mit Sitz in Wien, der zeitliche Bogen des Gezeigten reicht von 2008 bis 2022 und zeigt die vielschichtige wie vielgesichtige Entwicklung der bildenden Kunst Chinas, die mit der Öffnung nach Mao Zedongs Tod 1976 (verglichen mit dem Westen) im Hochgeschwindigkeitsmodus ablief.