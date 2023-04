Mühlviertler Bub schrottete Papas Auto

Der 17-jährige Probeführerscheinbesitzer fuhr am Sonntag gegen 2.15 Uhr mit dem Pkw seines Vaters im Gemeindegebiet von Peilstein am Güterweg Vordorf. Beim jungen Peilsteiner fuhren drei 15-jährige Burschen aus Nebelberg mit. Im Waldstück, kurz vor Vordorf, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf das Straßenbankett. Der Pkw schlitterte in den Straßengraben und kam unmittelbar neben einem Baum zum Stillstand.