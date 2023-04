Frankreichs Cupfinale wird zu Politik-Protestbühne

Pfiffe in Minute 49

Die Stimmung in Frankreich ist wegen der von Macrons Regierung beschlossenen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre weiterhin aufgeheizt. Weil die Regierung die Reform ohne Abstimmung im Parlament mit dem Sonderparagrafen 49.3 durchdrückte, soll nach Willen der Gewerkschaften in der 49. Spielminute gepfiffen und protestiert werden. Nach den Regeln des Fußballverbandes ist es allerdings verboten, Trillerpfeifen mit ins Stadion zu bringen. Bei erwarteten 78.000 Zuschauern scheint es allerdings unrealistisch, dass alle auf das Mitführen einer Trillerpfeife hin durchsucht werden.