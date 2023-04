Kein Amadeus ohne Salzburger Gewinner

Alle guten Dinge sind drei: Die Death Metal-Band „Belphegor“ bringt die wichtigste Trophäe für österreichische Musik zurück in die Mozartstadt. Beim Amadeus Austrian Music Award am Freitag gewann „Belphegor“ den Titel in der Kategorie Hard & Heavy. Und tritt damit in die Fußstapfen der Salzburger Band Klangkarussell 2015 und Chris Steger 2021, die für den besten Song ausgezeichnet wurden. Heuer fand im Wiener Volkstheater die 23. Auflage statt.