Weichselbraun: „Muss lernen den Mund zu halten“

„Ich wollte unbedingt in der ,Magic Moments‘-Sendung dabei sein, das haben wir geschafft - und jetzt haben wir sogar noch eine Woche draufgelegt“, zeigte sich die Gastronomin zufrieden. Weiter um die Krone tanzen am 5. Mai Corinna Kamper und Danilo Campisi, Lilian Klebow und Florian Gschaider, Missy May und Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner und Manuela Stöckl.