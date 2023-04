Gericht stoppt Samenspender mit über 550 Kindern

Mann log bei Anzahl gezeugter Kinder

Die Klägerin hatte den Mann zuvor im Internet kennengelernt - dort habe er über die Zahl der von ihm gezeugten Kinder gelogen, so der Vorwurf. Er gab demnach an, Vater von maximal 25 Kindern in zwölf Familien zu sein. Mehr ist in den Niederlanden zur Vermeidung von Inzest durch zu viele Halbgeschwister nicht erlaubt.