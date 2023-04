Brisanter ORF/DDR-Vergleich & 100 Jahre Disney

Dirk Heidemann sorgte für Aufregung, als er sagte: „Ich glaube, ich sehe DDR-Fernsehen“. Außerdem hatte er auch einiges über die Sendung „Dancing Stars“ zu sagen, erzählte über den Verlust von Freunden an AIDS und sprach über „Sodom und Gomorrha“ in der LGBTQ-Szene. Zudem fand in Wien ein spektakuläres Konzert zum 100-jährigen Jubiläum von Disney statt und die Österreich-Vertreterinnen Teya & Salena haben laut Wettquoten gute Chancen beim ESC. Sehen Sie alle Highlights der Woche in unserer Sendung „Adabei Prime“, moderiert von Birgit Waldsam.