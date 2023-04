Tiroler TikTok-Star Anna Strigl ist jetzt Autorin

Anna Strigl ist ein Phänomen. Mit mehr als 2 Millionen Followern gehört die junge Ötztalerin zu den einflussreichsten Influencern Österreichs. Die Teilnahme an der Reality-Show „Too Hot to Handle“ auf Netflix und zuletzt ihr Liebes-Outing mit Show-Kollegin Stella Stegmann brachte der Tirolerin noch mehr Reichweite – aber auch viele böse Kommentare. „Da denke ich mir schon: Krass, was geht jetzt da ab?“, berichtet die 26-Jährige von den Schattenseiten der Popularität. Es sei für sie am Anfang sehr schwer gewesen, mit „Hatern“ umzugehen. Aber denen wolle sie nicht das Feld überlassen, meint die junge Frau selbstbewusst: „Ich bin stärker geworden.“