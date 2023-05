„Nach wie vor fehlen 500 bis 600 Arzneimittel“

Apotheken mehr als 50 Stunden in der Woche verfügbar

Was die Öffnungszeiten betrifft, sind die Apotheken des Landes in aller Regel mehr als 50 Stunden in der Woche verfügbar. „Das ist das zweite Standbein, die zeitliche Verfügbarkeit. Und über diese 50 Stunden hinaus bieten wir ja auch Bereitschaftsdienste an. Sei es in der Nacht, am Wochenende oder zu Feiertagen“, betont Dr. Kolbinger im Gespräch mit Raphaela Scharf. Es sind Bereitschaftsdienste, die man selbst finanziere, und die so übers Jahr und Österreich gerechnet ungefähr 30 Millionen Euro kosten, rechnet der Experte vor. „Die werden also nicht von der öffentlichen Hand bezahlt, sondern die muss der Apothekenbetrieb selbst erwirtschaften. Aber dadurch ist gewährleistet, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin rund um die Uhr und flächenmäßig wohnortnahe gut verteilt zu Arzneimitteln kommt und zur nötigen Beratung“.