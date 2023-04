Ist auch die steirische Hymne politisch belastet?

Die Kritik an den Landeshymnen schlägt hohe Wellen. Die IG Autorinnen Autoren forderte vor Kurzem ja in einem offenen Brief an die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg Änderungen der jeweiligen Landeshymnen, weil diese historisch belastet seien. Doch wie sieht es in der Steiermark aus?