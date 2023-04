Aggressive Familie forderte Wiener Polizei

Mutter fiel plötzlich in Ohnmacht

Nur durch den Einsatz des Polizeihundes und eines Pfeffersprays gelang auch die Festnahme des 26-Jährigen. Die Mutter dürfte so aufgeregt gewesen sein, dass sie plötzlich in Ohnmacht fiel, sodass der Rettungsdienst alarmiert werden musste, der auch den Sohn wegen des Pfeffersprays versorgte. Die 55-Jährige musste ins Spital gebracht werden. Sie wurde wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Nach einer ambulanten Behandlung wurde die Frau sowie der Mann in Polizeigewahrsam genommen.