Flughafenpersonal erhält 18 Prozent mehr Lohn

Die Flughafen-Beschäftigten haben bereits mit 1. Jänner um 5,6 Prozent mehr Geld erhalten, am 1. Mai 2023 werden alle Lohn- und Gehaltsbestandteile (inklusive Zulagen) um weitere 11,8 Prozent erhöht. Dazu komme noch ein Zinseszins-Effekt, so die Gewerkschaft, sodass sich in Summe die Erhöhung um gut 18 Prozent ergebe. Der KV-Abschluss gilt für zwölf Monate.