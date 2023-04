Montafoner Arzt untersuchte Frau „zu intensiv“

„Es tut mir leid, dass alles so gelaufen ist. Aber meine Intention war nie eine Sexuelle. Ich wollte die Frau nur gut untersuchen“, so der 51-jährige an Parkinson erkrankte Mediziner. Dieser hatte Ende Juni letzten Jahres eine Patientin, die nach einem Bandscheibenvorfall unter Taubheitsgefühl im Schambereich litt, offensichtlich zu intensiv untersucht. „Ich musste mich untenrum freimachen. Dann hat er mit Druckbewegungen an meiner Klitoris begonnen und mir später einen Finger in Scheide und Po gesteckt“, so die 31-jährige Patientin bei ihrer Einvernahme.