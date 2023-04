Malick Bauer über Rolle: „Fühle mich privilegiert“

Die Serie begleitet Sam auf seiner Suche nach Heimat und seinem Kampf gegen ein rassistisches System, angefangen bei seiner Kindheit als Außenseiter bis hin zu seinem Fall als international gesuchter Staatsfeind. Im Interview mit „Stream On“-Moderatorin Annie Müller Martínez erzählen Hauptdarsteller Malick Bauer („Sam“) und Drehbuchautor und Schauspieler Tyron Ricketts („Alex“) wieso es so lange gedauert hat, bis die Serie endlich zustande kam, wie es war dem echten Sam die fertigen Folgen zu zeigen und wies es für sie als PoC (People of Color) war, sich mit so einer harten Geschichte auseinanderzusetzen.