Jaissle kann und muss nicht viel verändern

Wer dachte, dass die Personalsorgen bei Salzburg nicht noch gravierender als zuletzt in Graz werden können, der irrte sich. Das Schlagerspiel gegen Sturm forderte den nächsten Verletzten – Junior Adamu fällt für die heutige Partie bei Rapid mit einer Schulterverletzung aus. Somit stehen zehn (!) Kaderspieler dem Meister definitiv nicht zur Verfügung. Und es könnten sogar zwölf werden, denn auch der Einsatz von Lucas Gourna-Douath und Kapitän Andreas Ulmer, die beide am Sonntag nicht auf dem Feld standen, ist weiterhin mehr als fraglich. Auf der Bank der Bullen werden in Hütteldorf somit erneut einige Kicker vom FC Liefering Platz nehmen.